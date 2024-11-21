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16:39, 21 ноября 2024Силовые структуры

Из-за ходившего по школе с ножом российского подростка возбудили уголовное дело

В Чебоксарах возбудили дело из-за подростка, ходившего по школе с ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Чебоксарах следователи возбудили уголовное дело из-за подростка, ходившего по школе с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Чувашии.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По данным следствия, ученик взял нож в столовой и ходил с ним по коридорам. Он демонстрировал оружие окружающим и высказывал при этом угрожающие слова. Предварительно никто не пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы и допрашиваются свидетели.

О происшествии в школе №63 стало известно ранее. Активных действий по причинению кому-либо вреда он не предпринимал. Охранник обезвредил мальчика.

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