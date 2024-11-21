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02:08, 21 ноября 2024Бывший СССР

Кадыров обвинил ВСУ в использовании жителей Часова Яра в качестве «живого щита»

Кадыров: ВСУ использует жителей Часова Яра в качестве «живого щита»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют жителей Часова Яра в качестве «живого щита», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, на этом направлении идут тяжелые бои. «ВСУ стараются держаться в непосредственной близости с жилыми домами, здесь же они располагают свои минометные установки», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни обвинил ВСУ в том, что они держат население в черте города, чтобы помешать российскому наступлению. По словам Кадырова, армии «не составит особого труда сравнять с землей здание, где располагается неприятель вместе с личным составом», но она это сделает лишь «когда гражданские будут в полной безопасности».

20 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил о закреплении российских военных в центре Часова Яра. Он уточнил, что после прорыва линии обороны украинской армии военные РФ продвинулись в городе на 1,5 километра за несколько дней.

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