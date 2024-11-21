Кадыров обвинил ВСУ в использовании жителей Часова Яра в качестве «живого щита»

Кадыров: ВСУ использует жителей Часова Яра в качестве «живого щита»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют жителей Часова Яра в качестве «живого щита», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, на этом направлении идут тяжелые бои. «ВСУ стараются держаться в непосредственной близости с жилыми домами, здесь же они располагают свои минометные установки», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни обвинил ВСУ в том, что они держат население в черте города, чтобы помешать российскому наступлению. По словам Кадырова, армии «не составит особого труда сравнять с землей здание, где располагается неприятель вместе с личным составом», но она это сделает лишь «когда гражданские будут в полной безопасности».

20 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил о закреплении российских военных в центре Часова Яра. Он уточнил, что после прорыва линии обороны украинской армии военные РФ продвинулись в городе на 1,5 километра за несколько дней.