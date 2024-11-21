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14:23, 21 ноября 2024Ценности

Кайли Дженнер высмеяла сестру из-за неудачной попытки нарезать овощи

Кайли Дженнер высмеяла сестру Кендалл из-за неудачной попытки нарезать огурец
Мария Винар

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер высмеяла сестру, фотомодель Кендалл Дженнер, из-за неудачной попытки нарезать огурец. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о моменте из телешоу «Кардашьяны», в котором манекенщица приехала к матери Крис Дженнер в гости. Тогда она захотела приготовить себе закуску и начала самостоятельно резать огурец, отказавшись от предложения родительницы воспользоваться помощью ее личного шеф-повара. Во время процесса девушка не понимала, как правильно держать нож. Из-за этого она долго и неумело измельчала овощ.

Сестра фотомодели решила записать видео, спародировав сестру. Так, бизнесвумен предстала перед камерой в черном костюме с блестящими пайетками, состоящем из кроп-топа и мини-юбки. На размещенных кадрах видно, как она повторяет процесс неумелой нарезки огурца своей родственницы.

В январе прошлого года Кендалл Дженнер опубликовала снимки с зонтом в руках и вновь стала мемом в сети.

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