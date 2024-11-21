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05:10, 21 ноября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ рассказал о пыточных камерах в крупных городах Украины

Экс-сотрудник СБУ Мазур: в каждом крупном городе Украины есть камеры для пыток
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина имеет пыточные в каждом крупном городе, рассказал экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур. Об этом пишет РИА Новости.

«В каждом крупном городе существует такое, в каждом крупном военном подразделении существуют свои внутренние тюрьмы, к которым нет доступа никому», — уточнил он.

Также Мазур рассказал, что украинские силовики пытали людей в Покровске (Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в подвале здания полиции размещались пыточные камеры, в которых оказывались невиновные люди.

По данным Мазура, в СБУ работали сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

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