Китай назвал «устаревшим мышлением» допущение Пентагоном обмена ядерными ударами

МИД КНР: допущение США обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление

Допущение Пентагоном возможного обмена ядерными ударами при сохранении ядерного арсенала США отражает устаревшее мышление американских властей, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его цитирует РИА Новости.

«Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству», — сказал китайский дипломат.

Ранее американский Совет по международной безопасности заявил, что Вашингтон в ближайшее время не сможет достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав.