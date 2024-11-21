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11:26, 21 ноября 2024Мир

Китай назвал «устаревшим мышлением» допущение Пентагоном обмена ядерными ударами

МИД КНР: допущение США обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Допущение Пентагоном возможного обмена ядерными ударами при сохранении ядерного арсенала США отражает устаревшее мышление американских властей, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его цитирует РИА Новости.

«Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству», — сказал китайский дипломат.

Ранее американский Совет по международной безопасности заявил, что Вашингтон в ближайшее время не сможет достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав.

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