ISAB: США не достигнут новых соглашений по разоружению в ближайшее время

США в ближайшее время не смогут достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав. Об этом говорится в докладе Совета по международной безопасности (International Security Advisory Board, ISAB).

Как говорится в документе, сейчас США пребывают в состоянии ожидания: стратегическая обстановка ограничивает возможности институтов и даже их значительные реформы не приведут к прогрессу в контроле над вооружениями и снижением ядерных рисков.

Главное препятствие для разоружения — не недостаточность институциональных механизмов для переговоров, а отсутствие стремления ядерных государств. Однако в ISAB подчеркивают, что США должны сосредоточиться на мерах по снижению ядерных рисков и контролю над вооружениями.

Ранее военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что конфликт между Россией и Украиной не рискует перерасти в ядерную войну, пока президентом США будет Дональд Трамп. По его словам, у всех ведущих мировых держав есть ядерное оружие, при этом у России самый большой запас подобных вооружений. Эксперт отметил, что этот «ядерный статус-кво» уже существует.

