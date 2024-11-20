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21:05, 20 ноября 2024Мир

В США усомнились в способности достичь новых соглашений по разоружению

ISAB: США не достигнут новых соглашений по разоружению в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

США в ближайшее время не смогут достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав. Об этом говорится в докладе Совета по международной безопасности (International Security Advisory Board, ISAB).

Как говорится в документе, сейчас США пребывают в состоянии ожидания: стратегическая обстановка ограничивает возможности институтов и даже их значительные реформы не приведут к прогрессу в контроле над вооружениями и снижением ядерных рисков.

Главное препятствие для разоружения — не недостаточность институциональных механизмов для переговоров, а отсутствие стремления ядерных государств. Однако в ISAB подчеркивают, что США должны сосредоточиться на мерах по снижению ядерных рисков и контролю над вооружениями.

Ранее военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что конфликт между Россией и Украиной не рискует перерасти в ядерную войну, пока президентом США будет Дональд Трамп. По его словам, у всех ведущих мировых держав есть ядерное оружие, при этом у России самый большой запас подобных вооружений. Эксперт отметил, что этот «ядерный статус-кво» уже существует.

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