Китай объяснил срыв встречи с главой Пентагона

Китай обвинил США в несостоявшейся встрече главы Пентагона и главы МО КНР

США несут вину за несостоявшуюся встречу главы Пентагона Ллойда Остина и главы Министерства обороны (МО) Китая Дун Цзуня, заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь. Его цитирует РИА Новости.

«Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР в рамках встречи министров обороны стран АСЕАН+ не состоялась, полностью лежит на США. США не могут с одной стороны вредить коренным интересам Китая в тайваньском вопросе, а с другой как ни в чем ни бывало проводить контакты с армией КНР», — объяснил он.

20 ноября Китай отказал США во встрече Остина и Дун Цзюня из-за поставок американского оружия Тайваню.