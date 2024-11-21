Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 21 ноября 2024Мир

Китай объяснил срыв встречи с главой Пентагона

Китай обвинил США в несостоявшейся встрече главы Пентагона и главы МО КНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

США несут вину за несостоявшуюся встречу главы Пентагона Ллойда Остина и главы Министерства обороны (МО) Китая Дун Цзуня, заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь. Его цитирует РИА Новости.

«Ответственность за то, что встреча глав МО США и КНР в рамках встречи министров обороны стран АСЕАН+ не состоялась, полностью лежит на США. США не могут с одной стороны вредить коренным интересам Китая в тайваньском вопросе, а с другой как ни в чем ни бывало проводить контакты с армией КНР», — объяснил он.

20 ноября Китай отказал США во встрече Остина и Дун Цзюня из-за поставок американского оружия Тайваню.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Задержание выдававшего себя за продавца золота российского уголовника показали на видео

      МИД Франции усомнился в запуске Россией межконтинентальной ракеты

      В Android появится быстрая настройка новых смартфонов

      В России рассказали об изменениях тактики по противодействию западным ракетам

      На всей территории Украины объявили тревогу

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Жена Петросяна заявила о нежелании ездить в Европу

      Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ под Курском одним ударом

      Дженнифер Лопес заподозрили в романе с телохранителем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше