Мигрант сломал нос школьнику в российском лицее

В Тюмени подросток-мигрант сломал нос школьнику

В Тюмени подросток-мигрант сломал нос школьнику. Инцидент произошел в одном из лицеев в российском городе, пишет Ura.ru.

По данным издания, нападавший на три года старше пострадавшего. По словам отца школьника, подросток-мигрант якобы позвал его на разговор и избил.

«Позвал поговорить и перед этим обматерил. Позвал объяснить, почему он так себя повел, исподтишка нанес серию ударов», — отметил россиянин.

У мальчика диагностировали перелом носа со смещением. Полиция заинтересовалась инцидентом. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге сын мигрантов ударил мальчика ногой в лицо. Подросток стал фигурантом уголовного дела.

