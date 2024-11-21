Минобороны России показало видео удара по переправе через Северский Донец

Министерство обороны России показало кадры удара по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Северский Донец. Кадры опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Кадры нанесения авиационного удара управляемым ракетным вооружением по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что переправа в результате удара была уничтожена.
Ранее Минобороны показало работу зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Курской области. На кадрах можно увидеть замаскированный ЗРПК, выполняющий функции системы противовоздушной обороны.