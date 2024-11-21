Минобороны России показало видео удара по переправе через Северский Донец

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по переправе ВСУ через Северский Донец

Министерство обороны России показало кадры удара по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Северский Донец. Кадры опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Кадры нанесения авиационного удара управляемым ракетным вооружением по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что переправа в результате удара была уничтожена.

Ранее Минобороны показало работу зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Курской области. На кадрах можно увидеть замаскированный ЗРПК, выполняющий функции системы противовоздушной обороны.