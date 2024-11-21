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19:32, 21 ноября 2024Наука и техника

Млечный Путь оказался уникальной галактикой

The Astrophysical Journal: Млечный Путь отличается от похожих галактик
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Стэнфордского университета, Йельского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC провели крупное исследование, посвященное сравнению Млечного Пути с другими галактиками, схожими по массе. Открытия, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal, показывают, что эволюционная история нашей галактики уникальна и может значительно отличаться от аналогичных систем во Вселенной.

Ученые выяснили, что Млечный Путь имеет меньше спутниковых галактик, чем другие галактики, похожие по размеру. Исследование также выявило, что звездообразование в галактиках-спутниках Млечного Пути прекращается в меньших спутниках, в то время как в аналогичных галактиках оно продолжается. Эти результаты поднимают вопросы о репрезентативности Млечного Пути для построения моделей формирования галактик и о влиянии темной материи на их эволюцию.

Чтобы получить эти данные, команда использовала тщательно разработанный метод идентификации галактик-спутников. Исследователи изучили 101 галактику, схожую с Млечным Путем, и обнаружили 378 галактик-спутников, вращающихся вокруг них. Этот проект, названный Satellites Around Galactic Analogs (SAGA), требовал детального анализа данных телескопических изображений и применения сложных алгоритмов для исключения фоновых объектов.

Результаты показали, что количество спутниковых галактик на одну систему варьируется от 0 до 13, в то время как у Млечного Пути их всего четыре. Важным открытием стало то, что в других аналогичных галактиках более мелкие спутники все еще формируют звезды, в то время как в нашей галактике активны только крупные спутники, такие как Большое и Малое Магеллановы Облака. Это делает Млечный Путь исключением среди подобных галактик.

Еще одним интересным наблюдением стало различие в звездообразовании среди спутников, находящихся ближе к родительской галактике. Ученые предполагают, что гравитационное воздействие темной материи, распределенной в галактическом гало, может играть ключевую роль в этом процессе.

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