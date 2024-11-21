Москвич присоединился к Wildberries и разозлил соседей

Житель Москвы открыл в жилом доме незаконный пункт выдачи Wildberries

Житель Москвы открыл незаконный пункт выдачи Wildberries в жилом доме и разозлил соседей. На него пожаловались в Мосжилинспекцию, передает «Москвич Mag».

Пункт выдачи открылся в доме по адресу Ясный проезд, 11а. Предприниматель сделал перепланировку помещения, однако не узаконил ее. В Мосжилинспекции уточнили, что он демонтировал ненесущие перегородки, сместил проемы в несущих стенах, перенес санитарно-техническое оборудование, а также изменил фасад здания, обустроив входную группу с лестничным маршем и площадкой.

Недовольные шумом от грузовых машин с посылками местные жители написали жалобу в надзорное ведомство. Владельца пункта обязали привести помещение и фасад в прежний вид. К административной ответственности также привлекли ЖСК «Медведково-1», который обязан следить за содержанием общедомового имущества.

Ранее жительница Москвы превратила свою квартиру в свалку, чем вызвала гнев соседей. В сеть попало видео захламленного жилья.