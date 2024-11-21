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16:45, 21 ноября 2024Экономика

Налоговики подсчитают недоплаченные мигрантами налоги

ФНС: вероятно, что мигранты недоплатили большой объем налогов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) собралась оценить объем недоплаченных мигрантами налогов. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров. Его процитировало РБК.

По словам Егорова, в настоящее время у него нет информации об объеме недоплаченных мигрантами налогов. Однако он считает «вполне вероятным», что объем недоплат в этой сфере окажется большим.

Глава ФНС напомнил, что в России есть две фундаментальные системы налогообложения для мигрантов. Первая — для ЕАЭС плюс Украина, которые могут быть самозанятыми и платить налог на профессиональный доход, а вторая — это фиксированный платеж. Егоров полагает, что, воспользовавшись данными МВД, можно будет сверить, попали ли те, кто состоит на учете в налоговой, под одну или под другую систему.

«Если не попали, это поле для работы с ними, чтобы понимать, где они находятся, в каких компаниях работают и так далее, для того, чтобы была прозрачная система налогообложения», — сказал Егоров.

Ранее Егоров рассказал, что сумма налогов, начисленных на процентные доходы по вкладам за 2023 год, составила 114 миллиардов рублей. Это больше чем на 12 процентов превзошло июньские планы.

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