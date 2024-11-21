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11:53, 21 ноября 2024Силовые структуры

Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

В Петербурге мужчина напал на сортировочный центр Wildberries и ранил охранников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries в Шушарах и ранил двух охранников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

По информации пресс-службы, напавший — молодой человек, который не является работником склада. Он попытался проникнуть в логоцентр, но сотрудники охранной организации воспрепятствовали ему и оказали сопротивление. В ответ на это злоумышленник достал нож, ранил двух охранников и сбежал.

Сотрудники центра вызвали скорую помощь и полицейских. Пострадавших госпитализировали. Личность напавшего мужчины на сортировочный центр устанавливается.

В пресс-службе подчеркнули, что Wildberries находится на связи с родственниками потерпевших и окажет необходимую помощь в лечении и восстановлении раненых. Кроме того, отмечается, что Wildberries оказывает содействие в проведении следствия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России продлил срок расследования уголовного дела о стрельбе у центрального офиса Wildberries в Москве до 18 марта 2025 года.

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