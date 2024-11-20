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10:02, 20 ноября 2024Силовые структуры

Расследование дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве продлили до весны

СК продлил срок следствия по делу о стрельбе у офиса Wildberries до 18 марта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России продлил срок расследования уголовного дела о стрельбе у центрального офиса компании Wildberries в Москве до 18 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Следователи завершили допрос шестерых потерпевших, всех обвиняемых и свыше 30 свидетелей. В рамках расследования проведены 50 обысков и назначено 30 судебных экспертиз.

В деле также могут появиться новые фигуранты. Сейчас правоохранительные органы проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия для установления всех причастных к произошедшему.

18 сентября в центре Москвы произошло нападение на головной офис компании. Вооруженный конфликт привел к тому, что семь человек пострадало, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Басманный суд Москвы ранее продлил арест 13 фигурантам дела.

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