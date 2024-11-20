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10:27, 20 ноября 2024Силовые структуры

Адвокат попросил домашний арест для проходящего по делу о стрельбе у WB бойца ММА

Защита бойца ММА Чичаева обжаловала продление его ареста по делу о стрельбе у WB
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Расследование дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве продлили до весны

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Защита бойца ММА Умара Чичаева, арестованного по уголовному делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы, обжаловала продление ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

В Басманный суд столицы адвокат спортсмена подал апелляционную жалобу на решение о продлении срока ареста до 18 февраля. В ней защитник просит отпустить Чичаева из СИЗО под домашний арест, указывая, что он сам пострадал в результате перестрелки, но никаких преступлений не совершал. Кроме того, у него на иждивении находится четверо детей, которых некому содержать, пока он находится под стражей.

Следственный комитет (СК) России продлил до 18 марта 2025 года срок расследования уголовного дела о стрельбе. Допрошены шестеро потерпевших, все обвиняемые и свыше 30 свидетелей. В рамках расследования проведено 50 обысков и назначено 30 судебных экспертиз.

В деле также могут появиться новые фигуранты. Сейчас правоохранительные органы проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия для установления всех причастных к произошедшему.

18 сентября в центре Москвы произошло нападение на головной офис компании. Вооруженный конфликт привел к тому, что семь человек пострадало, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Басманный суд Москвы ранее продлил арест 13 фигурантам дела.

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