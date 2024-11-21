Обрушившийся на Москву пятибалльный шторм показали из космоса

«Роскосмос» показал снимок пятибалльного шторма, обрушившегося на Москву

В Telegram-канале «Роскосмоса» показали, как выглядит пятибалльный шторм, который в четверг, 21 ноября, обрушился на Москву.

На снимке из космоса, сделанном спутником «Метеор-М», можно увидеть момент прохождения циклона. В пресс-службе госкорпорации напомнили, что из-за стихийного бедствия в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее 21 ноября синоптик Евгений Тишковец предупредил, что из-за пятибалльного шторма, который ударит по Москве и Подмосковью, порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду. Ожидается, что пик штормового ветра придется на период с 17 до 22 часов. Специалист отметил, что мощные порывы могут стать причиной падения деревьев и различных конструкций, повреждения крыш и обрыва линий электропередачи.

