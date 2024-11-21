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06:10, 21 ноября 2024Россия

Песков назвал сроки проведения прямой линии Путина

Песков: прямая линия состоится в один из декабрьских четвергов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путин готовится и состоится в один из декабрьских четвергов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Это будет декабрь... Четверг, да, традиционно», — сказал пресс-секретарь. Прошлая прямая линия состоялась 14 декабря 2023 года.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что на предстоящей прямой линии Путина количество заданных вопросов может, скорее всего, исчисляться миллионами. Прежде всего, по его мнению, будут заданы вопросы касательно специальной военной операции на Украине. Также должны затрагиваться такие темы, как положение России в мире и отношения с США. При этом немаловажными остаются и вопросы «мирной жизни», добавил Федоров. Он указал, что они касаются инфляции, ставок по кредитам, жилья, поддержки многодетных семей и уровня рождаемости, здравоохранения и образования.

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