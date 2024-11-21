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06:50, 21 ноября 2024Россия

Песков ответил на вопрос о присутствии западных СМИ на пресс-конференции Путина

Песков подтвердил участие СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли журналисты из СМИ недружественных стран допущены до большой пресс-конференции российского лидера. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Песков подтвердил участие СМИ западных стран в пресс-конференции Путина. «Будут. Мы их приглашаем. Они работают», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков назвал сроки проведения прямой линии Путина. «Это будет декабрь... Четверг, да, традиционно», — отметил он. Прошлая прямая линия состоялась 14 декабря 2023 года.

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