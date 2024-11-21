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22:46, 21 ноября 2024Россия

Песков рассказал о плане продвижения российских войск к границам ДНР

Песков заявил, что ВС России предстоит выйти на границы ДНР 1991 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В планах Вооруженных сил РФ выход на границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что территория республики была признана Москвой и включена в состав России в границах 1991 года. «Еще предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается», — заявил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что переломным моментом в украинском конфликте станет взятие российскими военными Краматорска. «С точки зрения военного искусства, такого обрушения фронта, как когда люди бегут с белыми флагами, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас нет, — сказал он. — Но подразделения уже бросают позиции, зоны обороны прорваны».

ЖЗЛ
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