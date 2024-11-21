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21:32, 21 ноября 2024Россия

Песков высказался о готовности Путина к мирному решению конфликта

Песков: Путин остается открытым для мирного урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбращение Владимира Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Президент России Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства сам сказал об этом в своем обращении.

Ранее Владимир Путин сообщил о применении российскими Вооруженными силами новейших ракет средней дальности «Орешник». Он отметил, что Россия атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда предпочитала и может решать спорные вопросы мирными средствами, однако она также готова к любому развитию событий.

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