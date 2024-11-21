Путин сообщил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами

Путин: Россия предпочитает решать вопросы мирными средствами, но готова ко всему

Россия всегда предпочитала и может решать спорные вопросы мирными средствами, но она также готова к любому развитию событий, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения, полная версия которого опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Если в этом кто-то еще сомневается — напрасно. Ответ всегда будет», — подчеркнул российский лидер.

Ранее президент сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава России отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

Кроме того, Путин указал на то, что США толкают мир к глобальному конфликту из-за своего решения разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории.