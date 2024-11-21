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05:17, 21 ноября 2024Россия

Песков заявил о «большой проблеме» с украинскими беспилотникам во многих регионах

Песков: Киев атакует дронами жилые объекты, что является большой проблемой
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Украинские беспилотники атакуют жилые объекты в российских регионах, что является «большой проблемой», заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам», — сказал он. При этом, по словам Пескова, российские военные бьют только по военным объектам. «О киевском режиме этого не скажешь», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что СВО на Украине затянулась, поскольку переросла в конфликт с участием не только украинской армии, но и стран НАТО. «Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — спрогнозировал он.

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