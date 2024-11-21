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19:09, 21 ноября 2024Силовые структуры

Смертельно избивший пятимесячную дочь в Подмосковье мигрант признал вину

СК: обвиняемый в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах мигрант признал вину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Люберцах Московской области 28-летний гражданин Республики Таджикистан, обвиняемый в расправе над пятимесячной дочерью, признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На допросе мигрант рассказал об обстоятельствах произошедшего. Суд арестовал его на два месяца.

19 ноября мужчина в квартире нанес ребенку множественные удары по голове. Повреждения оказались несовместимы с жизнью, младенца спасти не удалось. Причиной избиения стал продолжительный плач дочери.

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