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16:12, 21 ноября 2024Силовые структуры

Российского зацепера задержали за вовлечение несовершеннолетнего в опасное занятие

В Московской области задержан мужчина за вовлечение малолетнего в «зацепинг»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области задержали мужчину за вовлечение несовершеннолетнего в «зацепинг». Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 30 июня молодой человек вовлек несовершеннолетнего в опасное занятие «зацепинг», убедив его в безопасности этих действий. В результате мальчик упал с крыши поезда на перегоне станций «Колонтаево-Кашино» и получил серьезные травмы.

Следователи совместно с сотрудниками полиции провели ряд мероприятий для установления личности человека, вовлекшего ребенка в это занятие. Он был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Ранее сообщалось, что в России пьяные подростки устроили смертельное ДТП на машине физкультурника.

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