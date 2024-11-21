Популярная телезвезда снялась топлес на пляже

Американская актриса Кристин Куин поделилась откровенными фото с отдыха. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя популярная телезвезда снялась топлес, лежа на шезлонге в светлом бикини. На размещенном кадре видно, что обнаженную грудь знаменитость прикрывала руками, а лицо — книгой. При этом волосы инфлюэнсер распустила, а из аксессуаров на ней были несколько колец.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян опубликовала видео, на котором попросила робота Tesla признаться ей в любви. Стоимость робота — 30 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).