Посол напомнил о заверениях Лондона относительно ракет Storm Shadow

Посол Келин: Лондон заверял, что Storm Shadow используются в пределах Украины

Великобритания неоднократно заверяла российскую сторону, что крылатые ракеты британского производства Storm Shadow не будут применяться для ударов по территории России. Об этом в интервью телеканалу Sky News напомнил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что британская сторона сообщала письменно в ноте, что крылатые ракеты Storm Shadow используются только в пределах территории Украины. Произошедшее дипломат назвал намеренным обманом.

Келин отметил, что решения о совершении таких выстрелов могут привести к столкновению ядерных держав.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории России западным дальнобойным оружием. По его словам, 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.