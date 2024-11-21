Посредника в передаче взятки полицейскому приговорили к пяти годам колонии

В Уфе суд вынес приговор посреднику в передаче взятки полицейскому

В Уфе суд приговорил к пяти годам лишения свободы посредника в передаче взятки полицейскому за крышевание азартных игр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 291.1 («Посредничество при передаче взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на 1,6 миллиона рублей.

По данным ведомства, фигурант был знаком с оперуполномоченным отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорной деятельности. В ноябре и декабре 2022 года он передал сотруднику взятку от гражданина, организовавшего незаконные азартные игры в четырех заведениях города. Полицейский обещал за это заранее информировать бизнесмена о планируемых оперативно-разыскных мероприятиях. Сумма взятки составила 550 тысяч рублей.

Отмечается, что полицейского уволили из органов. Суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 3,5 миллиона рублей.