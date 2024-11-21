Приклеенный скотчем к стене банан продали за шесть миллионов долларов

Sotheby's: приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов

Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Sotheby's.

Автор произведения «Комедиант» — итальянский художник Маурицио Каттелан. Предварительная стоимость лота составляла от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов. Произведение продали 6 240 000 долларов: его приобрел китайский коллекционер, основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан.

В свою очередь Сан назвал приобретенную работу не просто произведением искусства, а культурным феноменом. Он также обещал съесть банан и подчеркнул, что это «станет частью уникального художественного опыта».

Ранее древнейшую скрижаль с 10 заповедями решили продать за 200 миллионов рублей. Ее выставят на торгах Sotheby's в Нью-Йорке 18 декабря. Эксперты считают, что владелец выручит за нее не менее двух миллионов долларов.