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16:24, 19 ноября 2024Из жизни

Древнейшую скрижаль с 10 заповедями решили продать за 200 миллионов рублей

В США древнейшую скрижаль с заповедями выставили на аукцион за $2 миллиона
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Sotheby's / YouTube

Древнейшую каменную скрижаль с 10 заповедями оценили в два миллиона долларов (около 200 миллионов рублей) и выставили на аукцион Sotheby's в США. Об этом сообщает CNN.

Считается, что скрижаль была изготовлена около 1500 тысяч лет назад на территории современного Израиля, которая тогда входила в состав Византийской империи. Заповеди выбиты на камне древнееврейским письмом. Ученые решили, что скрижаль изготовили самаритяне, так как на ней третья традиционная заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» заменена на призыв молиться на горе Гризим. Эта гора является священной у самаритян.

Скрижаль была обнаружена еще в 1913 году во время строительства железной дороги на территории современного Израиля. Тогда ценность артефакта не осознали и вымостили им улицу около дома. Там скрижаль пролежала около 30 лет. Она лежала лицевой стороной вверх, и надпись несколько стерлась из-за «интенсивного пешеходного движения».

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В конечном итоге некий ученый понял, что за артефакт лежит под ногами прохожих, и выкупил его в 1943 году. Скрижаль будет продана на торгах Sotheby's в Нью-Йорке 18 декабря. Эксперты считают, что владелец выручит за нее не менее двух миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах с аукциона продали редчайший риксдоллар 1898 года выпуска. Уникальная золотая монета была изготовлена всего в двух экземплярах.

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