Пролет беспилотника над многоквартирными домами в российском городе сняли на видео

Жители Волгоградской области сняли на видео пролет беспилотника над домами

В Краснослободске Волгоградской области жители микрорайона «Изумрудный город» сняли на видео пролет беспилотника над многоквартирными жилыми домами. Ролик опубликовал портал V1.ru.

На кадрах видно летящий на низкой высоте дрон, издающий характерный звук и похожий очертаниями на самолет. Голос за кадром утверждает, что запись сделана в Краснослободске 21 ноября.

По информации издания, в оперативных службах Среднеахтубинского района подтвердили, что с 8:07 до 08:30 утра по московскому времени поступило сразу 10 сообщений о летающих объектах в небе над Краснослободском.

Ранее портал также сообщил, что в Волгоградской области нашли беспилотник необычного оранжевого цвета, рядом с которым лежал парашют такой же расцветки. Авторы материала предположили, что это воздушная мишень, используемая для тренировки средств противовоздушной обороны.

До этого в Минобороны России отчитались, что в ночь на 21 ноября дежурные военные сбили по одному беспилотнику над Волгоградской и Ростовской областями. Районы уничтожения дронов в ведомстве не раскрыли.