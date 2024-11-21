Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Судани

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Москве в октябре 2023 года», — говорится в заявлении.

В рамках переговоров стороны затронули ближневосточную проблематику в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе.

Ранее Путин созвонился с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой и обсудил сотрудничество стран в различных областях. По данным пресс-службы Кремля, лидеры стран обсудили дальнейшее развитие «дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях».