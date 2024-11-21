Путин раскрыл подробности противовоздушного боя над двумя регионами России

Путин раскрыл подробности противовоздушного боя над Курской и Брянской областями

19 ноября шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Брянской и Курской областей. Подробности противовоздушного боя раскрыл президент России Владимир Путин, сообщает в четверг, 21 ноября, ТАСС.

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты», — отметил он.

В Брянской области от падения обломков ракет ATACMS возникло возгорание на складе боеприпасов, которое было ликвидировано без жертв и серьезных разрушений, сообщил глава государства.

В Курской области, по словам президента, был атакован один из командных пунктов российской группировки «Север». «В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области», — сказал Путин.

Украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS 19 ноября. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow и HIMARS.