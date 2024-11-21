Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет

Путин: США ошиблись, выйдя из договора о ракетах средней и меньшей дальности

США ошиблись, выйдя из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году в первый президентский срок Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

«Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия добровольно обязалась не развертывать подобный тип вооружений до того момента, как США не разместят ракеты в каком-либо из регионов мира. Он добавил, что США также отрабатывают вопросы их применения.

Ранее Путин заявил, что Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) при условии, если это сделает Запад. Кроме того, он указал на то, что объекты для поражения в ходе будущих испытаний новейших российских систем «будут определены Россией в контексте угроз безопасности государству».