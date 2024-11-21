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21:52, 21 ноября 2024Россия

Путин заявил о причастности иностранных специалистов к ракетным ударам по России

Путин заявил, что к ракетным ударам по России причастны иностранные специалисты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

К ударам дальнобойными вооружениями по территории России причастны иностранные специалисты. На это указал президент Владимир Путин, трансляция его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Экспертам хорошо известно, что использовать дальнобойное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно», — заявил он.

Глава государства также предупредил, что Москва вправе атаковать объекты стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. Путин подчеркнул, что в случае эскалации конфликта и агрессивных действий Россия будет отвечать зеркально.

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