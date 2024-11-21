Путин заявил о причастности иностранных специалистов к ракетным ударам по России

Путин заявил, что к ракетным ударам по России причастны иностранные специалисты

К ударам дальнобойными вооружениями по территории России причастны иностранные специалисты. На это указал президент Владимир Путин, трансляция его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Экспертам хорошо известно, что использовать дальнобойное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно», — заявил он.

Глава государства также предупредил, что Москва вправе атаковать объекты стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. Путин подчеркнул, что в случае эскалации конфликта и агрессивных действий Россия будет отвечать зеркально.