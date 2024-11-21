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16:45, 21 ноября 2024Силовые структуры

Пытавшийся по заданию Киева поджечь воинскую часть россиянин сел на 14 лет за госизмену

УФСБ: суд дал 14 лет жителю Архангельска, пытавшемуся поджечь воинскую часть
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Северный флотский суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Архангельска за попытку поджога на территории воинской части по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчина признан виновным в госизмене и участии в террористическом сообществе. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания — в колонии строгого режима.

Суд установил, что россиянин вступил в террористическую организацию и связался с представителями украинской спецслужбы летом 2023 года. По заданию кураторов он решил устроить поджог на территории местной военной части, чтобы уничтожить имущество Росгвардии и сорвать выполнение военнослужащими боевых задач в рамках специальной военной операции. Диверсант провел рекогносцировку и заснял на фото расположение воинской части, имущества, которое он собирался поджечь, и проработал маршруты подхода и отхода с места преступления, а также приобрел средства для поджога.

Мужчину схватили сотрудники ФСБ возле войсковой части в сентябре 2023 года в момент, когда он готовил зажигательную смесь.

Ранее 21 ноября сообщалось, что Брянский областной суд вынес приговор 22-летнему местному жителю и 17-летнему подростку за поджоги на железной дороге. Старший получил 15 лет, а младший — 6 лет лишения свободы за диверсию.

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