Раскрыта роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Пушков: Трамп мог знать о решении Байдена разрешить Украине использовать ATACMS

Избранный президент США Дональд Трамп мог быть в курсе планов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами американского производства ATACMS. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам», — отметил российский политик.

Пушков заявил, что руководство США рассматривает эти ракеты как способ усилить позицию Украины перед переговорами с Москвой. «Речь идет прежде всего о наращивании давления на Москву перед возможными переговорами», — отметил он.

Ранее Пушков заявил, что Трамп хочет быстрее урегулировать конфликт на Украине с целью отдалить Москву от Пекина, потому что их союз слишком опасен для Белого дома.