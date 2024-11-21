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08:00, 21 ноября 2024Мир

Раскрыты данные о неисправности обещанных Украине ракет ATACMS

Reuters: часть обещанных США Украине ракет ATACMS вышла из строя еще в 2015 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cpl. Colton Garrett / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Часть ранее обещанных США Украине дальнобойных тактических ракет ATACMS вышла из строя еще в 2015 году, американские военные чиновники были вынуждены потратить до 30 миллионов долларов для их ремонта и повышения срока эксплуатации. Об этом со ссылкой на бюджетные документы Пентагона сообщает Reuters.

Отмечается, что под программу ремонта попало до десяти единиц ATACMS, что позволило продлить их срок эксплуатации до середины 2025 года. Судя по более новым документам, Пентагон суммарно модернизировал 1075 ракет, потратив на это 1,22 миллиарда долларов.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что к концу января 2025 года у Украины могут закончиться дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Киеву в рамках военной помощи.

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