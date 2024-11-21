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15:58, 21 ноября 2024Экономика

Россия нарастила поставки птицы в Китай

Таможня КНР: Россия поднялась на второе место по поставкам птицы в Китай
Вячеслав Агапов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В октябре 2024 года Россия нарастила поставки птицы в Китай на 9,2 процента в месячном выражении. Об этом со ссылкой на данные Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщает «Интерфакс».

Согласно материалам ведомства, из России за месяц импортировали мяса и субпродуктов птицы на 41,1 миллиона долларов. Благодаря таким показателям РФ поднялась на второе место среди ведущих поставщиков мяса птицы на китайский рынок. Лидером по отгрузкам сейчас является Бразилия — из латиноамериканской страны ввезли товаров на 100,9 миллиона долларов.

По итогам десяти месяцев Россия остается топ-3 поставщиком мяса птицы в Китай. Текущий показатель составляет 345,8 миллиона долларов (403,1 миллиона в 2023-м) Экспорт Бразилии составил 1,254 миллиарда долларов, а Таиланда — 363,8 миллиона долларов.

С января по октябрь торговый оборот России и Китая увеличился на 2,8 процента, до 202,2 миллиарда долларов. Поставки из России поднялись на 1,1 процента, до 108,7 миллиарда. Китай же стал отгружать товаров на 4,7 процента больше — показатели выросли до 94,14 миллиарда долларов

В октябре торговля сохранила показатели в пределах 21,8 миллиарда долларов, 10,7 из которых — поставки из России и 11 — китайские товары. Российский экспорт преимущественно обеспечен энергоносителями (нефтью, газом и углем), помимо него в соседнюю страну везут металлы, древесину, морепродукты и сельскохозяйственную продукцию. Китай же поставляет машины, компьютеры, смартфоны, игрушки и обувь.

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