Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:32, 21 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Сенатор Епифанова: пенсия увеличится на 40%, если отложить выход на 5 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, каким образом россияне могут увеличить размер пенсии. Ее слова приводит РИА Новости.

Епифанова назвала способ увеличить пенсию и уточнила, что это осуществимо разными методами. В частности, она напомнила о возможности отложить выход на пенсию.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря 2021
Три пенсии вместо одной Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
Три пенсии вместо однойКак разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
26 ноября 2019

«Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40 процентов», — объяснила она.

Сенатор добавила, что для увеличения пенсии россияне могут «докупить пенсионные баллы», подав заявление о добровольной уплате этих взносов в Соцфонд.

Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Страховая пенсия будет повышена на 7,3 процента», — уточнила она.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

      Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

      Россиянам назвали способ увеличить пенсию

      В ДНР оценили последствия решения по ударам вглубь России для западных стран

      В Госдуме заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

      Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66

      Кадыров обвинил ВСУ в использовании жителей Часова Яра в качестве «живого щита»

      Учительница 20 раз занялась сексом с 14-летним учеником

      Врач развеял миф о «зимнем пенисе»

      На Украине объяснили отказ пригласить Зеленского на G20

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше