Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Сенатор Епифанова: пенсия увеличится на 40%, если отложить выход на 5 лет

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, каким образом россияне могут увеличить размер пенсии. Ее слова приводит РИА Новости.

Епифанова назвала способ увеличить пенсию и уточнила, что это осуществимо разными методами. В частности, она напомнила о возможности отложить выход на пенсию.

«Каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40 процентов», — объяснила она.

Сенатор добавила, что для увеличения пенсии россияне могут «докупить пенсионные баллы», подав заявление о добровольной уплате этих взносов в Соцфонд.

Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Страховая пенсия будет повышена на 7,3 процента», — уточнила она.