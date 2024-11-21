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08:00, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали ухудшающие работу сердца болезни

Врач Мясников рассказал, что болезни щитовидной железы ухудшают работу сердца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» болезни, ухудшающие работу сердца. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что работу сердца ухудшают заболевания щитовидной железы. Доктор объяснил, что повышенный уровень холестерина, который негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, часто возникает именно из-за болезней щитовидной железы. «В 50-х годах это состояние вообще считалось их симптомом», — отметил специалист.

По словам доктора, если у человека повышен уровень холестерина, в первую очередь его направляют на анализ уровня тиреотропного гормона (ТТГ), который регулирует функцию щитовидной железы. Мясников заверил, что иногда достаточно наладить работу этого органа, чтобы устранить проблемы с сердцем.

«Основной закон: любое сердцебиение, мерцательная аритмия, любая аритмия, любая тахикардия — что ты первое проверяешь? Нет, не сердце. Первой проверяешь щитовидную железу», — подчеркнул он.

Ранее Мясников назвал нетипичный признак проблем с сердцем. По его словам, о сердечных болезнях может сигнализировать зубная боль. Как объяснил врач, боль в области сердца может отдавать в челюсть.

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