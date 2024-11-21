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17:29, 21 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин вместе с молодой женой сжег брата и его друга из-за старых обид

В Свердловской области россиянин и его жена сожгли двух мужчин и получили срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области вынесен приговор 38-летнему россиянину и его 24-летней супруге, обвиняемым в жестокой расправе над двумя мужчинами. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 июня житель города Первоуральск решил отомстить брату, к которому он испытывал сильную личную неприязнь из-за накопившихся старых обид. В качестве сообщницы мужчина привлек молодую жену. Вместе они пришли к дому на улице Бульвара Юности, где в одной из квартир жили брат обвиняемого и его друг. Супруги облили дверь горючей жидкостью и подожгли ее. В ночи спавшие мужчины не сразу поняли, что помещение горит. Они надышались дымом и получили несовместимые с жизнью ожоги.

В ходе следствия удалось выйти на след преступников и установить, что к расправе причастен брат одного из сгоревших мужчин. В результате суд дал 18 и 13 лет колонии мужчине и его жене соответственно.

6 сентября в Якутии россиянин с топором и ломом учинил расправу над двумя людьми из-за старых обид.

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