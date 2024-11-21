Российские прокуроры направили в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам

ГП: в 2024 году прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей

В 2024 году прокуроры направили в суды более восьми тысяч исков к владельцам счетов (их еще называют дропперами), на которые киберпреступники переводили похищенные деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры (ГП) России Олега Кипкаева.

По его данным, сумма для взыскания по искам около миллиарда рублей.

Отмечается, то в 2023-2024 годах около 170 подростков стали участниками небезопасных финансовых операций. Общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на круглом столе, организованном порталом «Право.ru» совместно с компанией «Коблев и партнеры», специалисты в области юриспруденции и IT-безопасности обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступлениями. Среди ключевых — проблемы правоприменения, соотношение преступлений и наказаний, а также несовершенство законодательства в области киберпреступлений.

