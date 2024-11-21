Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:39, 21 ноября 2024Силовые структуры

Российские прокуроры направили в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам

ГП: в 2024 году прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2024 году прокуроры направили в суды более восьми тысяч исков к владельцам счетов (их еще называют дропперами), на которые киберпреступники переводили похищенные деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры (ГП) России Олега Кипкаева.

По его данным, сумма для взыскания по искам около миллиарда рублей.

Отмечается, то в 2023-2024 годах около 170 подростков стали участниками небезопасных финансовых операций. Общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на круглом столе, организованном порталом «Право.ru» совместно с компанией «Коблев и партнеры», специалисты в области юриспруденции и IT-безопасности обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступлениями. Среди ключевых — проблемы правоприменения, соотношение преступлений и наказаний, а также несовершенство законодательства в области киберпреступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?

      Минобороны показало уничтожение минометного расчета ВСУ в Харьковской области

      Названы возможные цели атаковавшей Севастополь ракеты ВСУ

      Пожарные освободили 200 застрявших на парковке из-за голубиного помета водителей

      В российском детском саду обвалился пол

      В Раде раскрыли подробности судьбы Зеленского после краха на Украине

      Россиянам перечислили незаменимые вещи на зиму

      В ООН отреагировали на решение МУС арестовать Нетаньяху

      В США объяснили разрешение Байдена наносить удары по России ракетами ATACMS

      Российские прокуроры направили в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше