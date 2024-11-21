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14:47, 21 ноября 2024Силовые структуры

Семейную пару осудили за сожжение родственника и его соседа в российском регионе

В Свердловской области пара получила 18 и 13 лет колонии за сожжение двух людей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Свердловский областной суд приговорил супругов из Первоуральска Ивана и Веру Мельковых к 18 и 13 годам колонии за сожжение двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в июле 2021 года пара принесла в дом, где проживал брат Ивана, покрышку и подожгла ее. В результате задымления два человека не выжили.

Как «Ленте.ру» пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга, причиной расправы стала личная неприязнь супругов к родственнику. Вторым потерпевшим стал его сосед.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, мужчина — в колонии строгого режима. Также их обязали выплатить по гражданскому иску потерпевшей по 500 тысяч рубелей. Детей осужденных супругов передадут органам опеки. Свою вину супруги не признали.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали у любовницы подозреваемого в двойной расправе российского бойца СВО.

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