Семейную пару осудили за сожжение родственника и его соседа в российском регионе

В Свердловской области пара получила 18 и 13 лет колонии за сожжение двух людей

Свердловский областной суд приговорил супругов из Первоуральска Ивана и Веру Мельковых к 18 и 13 годам колонии за сожжение двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в июле 2021 года пара принесла в дом, где проживал брат Ивана, покрышку и подожгла ее. В результате задымления два человека не выжили.

Как «Ленте.ру» пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга, причиной расправы стала личная неприязнь супругов к родственнику. Вторым потерпевшим стал его сосед.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, мужчина — в колонии строгого режима. Также их обязали выплатить по гражданскому иску потерпевшей по 500 тысяч рубелей. Детей осужденных супругов передадут органам опеки. Свою вину супруги не признали.

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