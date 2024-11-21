Полицейские задержали у любовницы подозреваемого в двойной расправе российского бойца СВО

В Екатеринбурге у любовницы задержали бойца СВО за двойное убийство

В Екатеринбурге задержали бойца СВО, подозреваемого в двойной расправе, на квартире у любовницы. Об этом сообщает издание URA.ru

По данным издания, ночью 21 ноября в квартире на Первомайской улице были обнаружены мужское и женское тело. Подозреваемым в расправе стал Рыжков, ранее он уже был судим по нескольким статьям уголовного кодекса. Возможной причиной расправы могла стать ревность.

После он скрылся с места преступления и был задержан полицейскими в квартире любовницы.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из зоны СВО российский уголовник заколол возлюбленную и ее нового ухажера.