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14:37, 21 ноября 2024Силовые структуры

Полицейские задержали у любовницы подозреваемого в двойной расправе российского бойца СВО

В Екатеринбурге у любовницы задержали бойца СВО за двойное убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали бойца СВО, подозреваемого в двойной расправе, на квартире у любовницы. Об этом сообщает издание URA.ru

По данным издания, ночью 21 ноября в квартире на Первомайской улице были обнаружены мужское и женское тело. Подозреваемым в расправе стал Рыжков, ранее он уже был судим по нескольким статьям уголовного кодекса. Возможной причиной расправы могла стать ревность.

После он скрылся с места преступления и был задержан полицейскими в квартире любовницы.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из зоны СВО российский уголовник заколол возлюбленную и ее нового ухажера.

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