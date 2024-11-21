Белый дом заявил, что в эскалации конфликта на Украине виновата Россия

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла обвинения в том, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS по России привело к эскалации конфликта. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.

По ее словам, эскалация происходит со стороны России. «Они могут закончить этот конфликт», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как утверждает NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.