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16:38, 21 ноября 2024Моя страна

Стала известна судьба вещей «принцессы Укока»

Новосибирск передаст Алтаю находки из захоронения «принцессы Укока»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sue Fleckney / Wikimedia

Глава Алтая Андрей Турчак сообщил, что в республику направят 39 миллионов рублей для хранения и экспонирования находок из захоронения «принцессы Укока». Об этом пишет BFM.ru.

По его словам, после того, как республика закупит витрины и другое оборудование, Сибирское отделение РАН сможет передать артефакт в Национальный музей.

«Принцесса Укока» — мумия девушки, найденная на раскопках могильника V-III веков до нашей эры Ак-Алаха в 1993 году на Алтае. Она стала одной из самых значимых находок в археологии во второй половине ХХ века. Благодаря климатическим особенностям региона захоронения древних людей остались в хорошей сохранности, как и различные органические материалы.

Ранее в ходе археологических раскопок в Севастополе были обнаружены редкие захоронения, которые могли принадлежать римским легионерам. Раскопки вели специалисты Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН на территории Южного пригорода древнего Херсонеса.

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