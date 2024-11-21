Студентки российского вуза пожаловались на неанонимный опрос о сексе и менструации

Мизулина: студентов ПНИПУ заставляют проходить опрос об их интимной жизни

Студентки филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в городе Лысьва пожаловались на проводимый в вузе неанонимный опрос о подробностях интимной жизни. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram.

К посту приложены сообщения учениц университета. Они рассказали, что опрос требует указать имя, фамилию и отчество, а также дату рождения. Многие пункты подразумевают, что респонденты уже занимались сексом. Так, в вопросе о времени начало половой жизни нет отрицательного ответа для девушек, не ведущих ее. Кроме того, у студенток спрашивают подробности о менструальном цикле и контрацепции.

«Отказаться от опроса нельзя, якобы он обязательный. После опроса требуют также прохождение диспансеризации. Какой вредитель это придумал и зачем — абсолютно неясно», — пишет Мизулина.

В свою очередь, Ural Mash опубликовал в Telegram, предположительно, фото приказа о проведении опроса. Документ подписан директором филиала ПНИПУ в городе Лысьва Виктором Кочневым. Однако его достоверность не подтверждена.

Ранее похожий опрос провели для студентов Воронежского государственного университета (ВГУ). Респондентам также нужно было указать свои личные данные и ответить на вопросы о начале половой жизни. В Минздраве региона тогда подчеркнули, что анкетирование состоялось по инициативе вуза.