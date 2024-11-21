Суд приговорил мужчину к 6 годам за хищение более миллиарда рублей у российского банка

В Твери осудили мужчину за хищение более миллиарда рублей у российского банка

В Твери суд приговорил мужчину к 6 годам за хищение более миллиарда рублей у российского банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По информации агентства, 66-летний Игорь Свердлов похитил кредитные средства у Тверского филиала АО «Россельхозбанк» на общую сумму 1,16 миллиарда рублей.

Суд приговорил его к 6 годам колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что банда лжеюристов обманула более 100 российских пенсионеров.