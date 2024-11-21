Сыгравший Геракла актер заявил о нежелании американцев воевать с Россией

Актер Кевин Сорбо: в США скоро не будет политиков-психов, желающих войны с РФ

В США только политики-психи, которых скоро не будет, желают войны с Россией, простые американцы этого совсем не хотят. С таким заявлением в соцсети Х выступил голливудский актер Кевин Сорбо, прославившийся главной ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла».

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал он.

Ранее Сорбо призвал перестать финансово поддерживать Киев и направить деньги пострадавшим и жертвам урагана «Иэн» в США.