Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:35, 21 ноября 2024Мир

Сыгравший Геракла актер заявил о нежелании американцев воевать с Россией

Актер Кевин Сорбо: в США скоро не будет политиков-психов, желающих войны с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кевин Сорбо

Кевин Сорбо. Фото: Iris Edinger / Imago / Globallookpress.com

В США только политики-психи, которых скоро не будет, желают войны с Россией, простые американцы этого совсем не хотят. С таким заявлением в соцсети Х выступил голливудский актер Кевин Сорбо, прославившийся главной ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла».

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал он.

Ранее Сорбо призвал перестать финансово поддерживать Киев и направить деньги пострадавшим и жертвам урагана «Иэн» в США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы все ближе к катастрофе». От британского премьера потребовали объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

      В Кремле допустили поездку Путина в Донбасс

      Решение Муцениеце не забирать у Прилучного сына после суда объяснили

      В США спрогнозировали получение SpaceX разрешения на запуск Starlink при помощи Starship

      В МИД прокомментировали заявление Зеленского о выборах на Украине

      Газзаев высказался о невключении Дзюбы в состав сборной России

      В России член китайской делегации украл у коллег миллионы рублей и скрылся

      Лавров примет участие во встрече глав МИД и совбезов ОДКБ

      Названы регионы России с самой дорогой красной икрой

      Украинцам посоветовали использовать «язык Трампа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше