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15:04, 21 ноября 2024Силовые структуры

Три человека получили срок по делу о фиктивных браках с мигрантами в Москве

В Москве суд вынес приговор трем фигурантам дела о фиктивных браках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Бутырский суд Москвы вынес приговор в отношении двух мужчин и женщины, обвиненных в организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мурсал Ахмедов и Виктор Четайкин получили 4 и 3,5 года колонии общего режима, Татьяна Абрамова — три года условно.

Следствие и суд установили, что мужчины привлекали иностранцев и россиян для заключения фиктивных браков, что позволяло получить разрешение на временное проживание в стране. Также они помогали клиентам с оформлением документов.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала канал незаконной миграции в российском регионе.

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