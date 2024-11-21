Три человека получили срок по делу о фиктивных браках с мигрантами в Москве

В Москве суд вынес приговор трем фигурантам дела о фиктивных браках

Бутырский суд Москвы вынес приговор в отношении двух мужчин и женщины, обвиненных в организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мурсал Ахмедов и Виктор Четайкин получили 4 и 3,5 года колонии общего режима, Татьяна Абрамова — три года условно.

Следствие и суд установили, что мужчины привлекали иностранцев и россиян для заключения фиктивных браков, что позволяло получить разрешение на временное проживание в стране. Также они помогали клиентам с оформлением документов.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала канал незаконной миграции в российском регионе.